وزيرة التعاون الدولي المصرية تتحدث عن حبها للطبخ... صورة

كشفت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، عن جانب آخر من حياتها الشخصية البعيدة عن حياتها العملية والوزارة والمؤتمرات.

وشاركت الوزيرة المصرية، على حسابها في موقع "إنستغرام"، صورة شخصية لها داخل المطبخ.

View this post on Instagram A post shared by Rania A. Al-Mashat (@raniaalmashat)

وكتبت المشاط تعليقا على الصورة: "في طفولتي، كنت أشاهد والدتي تطهو في مطبخنا، ومع مرور الوقت أدركت أنها لم تطبخ بمفردها أبدًا، حتى عندما تكون الشخص الوحيد في المطبخ، كانت دائما غارقة في حبها لعائلتنا".

أضافت: "علمتني أمي أن الطبخ هو الشعور بالآخرين، ولا يتعلق الأمر فقط بالمكونات أو الوصفات، ولكن بالحب".

وأوضحت: "الجميع يطبخون دائما، وكل شخص لديه القدرة على أن يصبح طباخا ماهرا، سواء كنا في العمل أو في الحياة أو مع العائلة أو الزملاء أو الأصدقاء".

وتابعت: "نحن دائما نبدع من أجل الآخرين ونتعلم الشعور بوجودهم وروحهم".

وأتمت قائلة: "أفعل دائما أي شيء بشغف وحب".