وزير الخارجية العراقي يؤكد توسيع التعاون مع طهران

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، إن توسيع التعاون مع طهران من الأولويات الرئيسية لسياسة العراق الخارجية.

أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الوزير فؤاد حسين وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران لبحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

وأكد الصحاف أن الوزير سيلتقي كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن ضمنهم نظيره محمد جواد ظريف.

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الايراني التعاون الثنائي بين البلدين-https://t.co/Q0EMuVX6PGوزير-الخارجية-يبحث-مع-نظيره-الايراني-التعاون-الثنائي-بين-البلدين — واع (@INA__NEWS) February 3, 2021

وتربط العراق وإيران علاقات سياسية واقتصادية وتبادل تجاري كبير عبر المنافذ الحدودية جنوب وشرقي الأراضي العراقية.