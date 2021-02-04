الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي بعد صراع مع المرض

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي، في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 22/ 6/ 1442هـ في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

من جهته، قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم إرحم أخي مشهور واغفر له واجعله في الفردوس الأعلى من الجنة وألهمنا الصبر في مصيبتنا".

لا حول ولا قوة إلّا بالله وإنّا لله وإنّا إليه راجعون

اللهم ارحم أخي مشهور واغفر له واجعله في الفردوس الأعلى من الجنة وألهمنا الصبر في مصيبتنا — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) February 4, 2021

كما قال الأمير عبد الله بن مساعد عبر "تويتر": "اللهم اغفر لأخي مشهور وارحمه وأسكنه الجنة، لم أعرف أطيب منه قلبا وأنقى منه سريرة، إنا لله و إنا إليه راجعون".

اللهم اغفر لأخي مشهور و ارحمه و أسكنه الجنة ، لم أعرف أطيب منه قلبًا و أنقى منه سريرة ، إنا لله و إنا إليه راجعون — Abdullah Bin Mosaad (@Saudi49er) February 3, 2021

من جانبه، نعى الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز، الأمير الراحل، قائلا على تويتر: "انتقل لرحمة الله تعالى أخ عزيز وابن عم عزيز ونسيب عزيز خال أبنائي صاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز بعد رحلة مع المرض وهو عند الله الرحيم أفضل مما هو عندنا".

انتقل لرحمة الله تعالى*اخ عزيز وابن عم عزيز ونسيب عزيز*خال ابنائي

*صاحب السمو الملكي الامير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز *بعد رحله مع المرض*وهو عند الله الرحيم افضل مما هو عندنا*رحمه الله ما اطيبه من رجل سباق للخير تزينه مكارم الاخلاق*ومثله من الرجال يفتقد*دعائكم لذويه وللمسلمين* — مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز (@MISHALALSAUD19) February 3, 2021

بدوره، كتب الأمير محمد بن سلطان آل سعود، في تغريدة له: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحم واغفر للأمير مشهور بن مساعد وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناتك، واجعل ما أصابه أجرا وتكفيرا وطهورا".

إنالله وإنا إليه راجعون

اللهم إرحم وإغفر للأمير #مشهور_بن_مساعد وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناتك ، وإجعل ما أصابه أجر وتكفير وطهور. pic.twitter.com/xtkEHWv1Uf — محمد بن سلطان آل سعود (@msna_20) February 4, 2021

الأمير مشهور هو ابن الأمير مساعد من زوجته الأميرة نورة بنت إبراهيم الدغيثر، التي أنجبت لزوجها الذي عاش كفيفا وترك نحو 20 ولداً وبنتاً من عدة زوجات، وتزوج الأمير مشهور، الذي انخرط في التجارة والمقاولات، من الأميرة غادة بنت يزيد بن عبدالله بن عبد الرحمن آل سعود، التي أنجبت له الأمراء والأميرات عبد العزيز وسعود وخالد وسارة ومحمد.

وعاش الأمير مشهور حياة قريبة من والده، حيث ظل بعيداً عن المناصب الرسمية والحياة السياسية في البلاد، كما ظل بعيداً عن الأضواء مثل إخوته الذين عرفوا كشعراء ورجال أعمال وشخصيات بارزة في المجتمع.