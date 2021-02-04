مصر... طوارئ بسبب موجة الطقس السيئ في المحافظات

أعلنت وزارة التنمية المحلية المصرية، رفع حالة الطوارئ في المحافظات، بسبب موجة الطقس السيئ.

وجاء قرار وزارة التنمية المحلية، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".

وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بوزارة التنمية المحلية، تعمل على مدار الساعة وربطها مع غرف عمليات المحافظات وغرفة عمليات مجلس الوزراء، على مدار الساعة تحسبا لحالة الطقس السيئ.

ووجهت الوزارة تعليمات، لجميع المحافظات، بالتأكد من الاستعدادات لموجة الطقس السيئ وتمركز الوحدات والمعدات والتنسيق مع الأجهزة المعنية مثل مديريات التضامن الاجتماعي وغيرها، وتشكيل فرق عمل تكون على اتصال مع نقاط الاتصال وغرفة عمليات الوزارة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، المواطنين، أمس، من طقس يومي الخميس والجمعة.

وقال خبراء الأرصاد، إن البلاد تتعرض لأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على القاهرة الكبرى، التي تضم 3 محافظات، وهي: "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، بحسب ما نشره موقع "بوابة الأهرام".

وأضافت الهيئة، أن القاهرة الكبرى ستتعرض لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حتى 6 درجات مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه بالإضافة لانخاض الحرارة، يوجد نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة.

وطالبت الأصاد المواطنين، بتوخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.