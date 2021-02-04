السيول تغرق شوارع شرم الشيخ... فيديو

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لغرق عدد من شوارع مدينة شرم الشيخ بسبب الأمطار الغزيرة التي هبطت على المدينة.

وفي المقاطع التي تداولها عدد واسع من مستخدمي "تويتر"، ظهرت شوارع المدينة ممتلئة بالمياه، ويعلقون عليها بأن شوارع المدينة تحولت إلى بحيرات، وأن المياه دخلت إلى المحال التجارية وأزالت الحواجز المرورية.

​وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مصر، أعلنت عن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من أمس الأربعاء 3 فبراير/شباط حتى الجمعة 5 فبراير، تبدأ بالسواحل الشمالية الغربية وسيناء وتمتد نحو باقي الأنحاء.

​وأشارت الهيئة إلى انخفاض درجات الحرارة، تتراوح من 5-6 درجات على معظم أنحاء البلاد.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، غلق ثلاثة طرق بسبب السيول. وأشارت إلى أنه من بين الطرق التي قررت إغلاقها طريق شرم الشيخ إلى النفق وتحويله إلى الطريق القديم حتى مدنية طور سيناء، ثم العودة للطريق الجديد وطريق طابا اتجاه النقب، وطريق فيران حتى أبورديس.

وناشدت الادارة العامة للمرور المواطنين بتوخي الحذر واتباع التعليمات لتأمين سلامتهم.