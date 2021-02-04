لبنان يطلب "هبة" من روسيا لمواجهة كورونا

طلب وزير الخارجية اللبناني في حكومة تسيير الأعمال، شربل وهبة، من سفير روسيا لدى بيروت، ألكسندر روداكوف، النظر في إمكانية توفير 200 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا، كهبة للدولة اللبنانية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للخارجية اللبنانية: "في إطار الحركة الدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية والمغتربين في مواجهة وباء كورونا، قام وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة بالتواصل هاتفيا صباح اليوم مع سفير روسيا الاتحادية ألكسندر روداكوڤ".

وأضاف البيان أن وهبة "تمنى عليه (سفير روسيا) نقل رسالة لحكومة بلاده للنظر بإمكانية توفير 200 ألف جرعة لتلقيح 100 ألف شخص كهبة للدولة اللبنانية".

وأعلنت السلطات الصحية اللبنانية، أمس الأربعاء، تسجيل 89 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى معدل يومي منذ تفشي الوباء، وليصل عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس القاتل إلى 3315 حالة.

وأوضح البيان اليومي لوزارة الصحة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أنه وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تم تسجيل 3320 إصابة و89 وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات في لبنان إلى 309162 حالة وتوفي من بينهم 3315 شخص منذ تفشي الجائحة.

ويشهد لبنان، منذ مطلع العام، تسجيل أرقاما قياسية في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، وكذلك في عدد الوفيات اليومية التي تخطت عتبة الثمانين حالة على مدار اليومين الماضيين.

وأقر مجلس النواب اللبناني، في وقت سابق، قانونا خاصا باستخدام المنتجات الطبية في حالات الاستخدام الطارئ للأدوية واللقاحات، في خطوة من شأنها أن تفتح باب حصول البلاد على لقاحات مضادة لفيروس "كورونا" المستجد.

وأعلن مجلس الوزراء اللبناني، في وقت سابق، تمديد فترة الإغلاق الكامل للبلاد حتى الثامن من شباط/ فبراير الجاري، لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".