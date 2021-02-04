قرار جديد من البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي في بيان له، أن لجنة السياسة النقدية، أبقت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25 بالمئة وسعر إقراض ليلة عند 9.25 بالمئة للمرة الثانية على التوالي، بعد خفض الأسعار في سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف البنك المركزي أن "تثبيت أسعار الفائدة يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ سبعة بالمئة، تزيد أو تنقص نقطتين مئويتين، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وتابع البنك "على الصعيد العالمي، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفا على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبي لكل من الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمي على المدى القريب".

وقال البنك المركزي إنه "على صعيد آخر، فإن مسار تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير علي مدى فاعلية وتوافر وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا، والتي بدورها قد تخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط".