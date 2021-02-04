بعد مقتل لقمان سليم.. حركة أمل تطالب بهذا الإجراء

أصدرت حركة "أمل" اللبنانية، اليوم الخميس، بيانا للتعليق على اغتيال الناشط والباحث لقمان سليم.

وفي البيان الصادر عن مكتبها الإعلامي، استنكرت الحركة "جريمة اغتيال لقمان سليم"، بحسب موقع "النشرة".

وطالبت الحركة اللبنانية بإجراء التحقيق الأمني والقضائي بالسرعة الممكنة من أجل التوصل إلى المتورطين في الحادث ومعاقبتهم.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بأنه عُثر على الناشط مقتولا داخل سيارة مستأجرة بين بلدتي العدوسية وتفاحتا في جنوب لبنان، بعد أن أعلنت شقيقته رشا الأمير، عن فقدانه منذ عدة ساعات.

من جانبه، أعلن الطب الشرعي اللبناني، اليوم الخميس، أن "جثة لقمان سليم مصابة بخمس طلقات نارية ولم يعثر مع الجثة على أي بطاقة تعريف".

وقال النائب العام الاستئنافي في الجنوب، القاضي رهيف رمضان، إنه "تم نقل جثة الناشط لقمان سليم، إلى مستشفى صيدا الحكومي، بعدما أنهى الطبيب الشرعي الدكتور عفيف خفاجة الكشف عليها، وتبين أنها مصابة بخمس طلقات نارية، أربعة في الرأس وواحدة في الظهر، في وقت تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة"؛ حسب قناة "lbc" اللبنانية.