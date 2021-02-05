العراق...اعتقال مسؤولين في ولاية الجنوب لـ"داعش" بـ"عملية نوعية"

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، أن جهاز مكافحة الإرهاب وأسايش السليمانية نفذتا "عملية نوعية" لاستهداف مسلحي "داعش" في ولاية الجنوب أسفرت عن اعتقال عدد من عناصر التنظيم.

ووفقا لوكالة "روداو"، فإن رسول أكد في بيان أن "الضربات الموجعة على العناصر "الإرهابية" مستمرة حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بجهود متميزة ومتابعة ميدانية وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة".

وأضاف أن "الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب يواصلون دك ما تعرف "بولاية الجنوب" لدى عصابات داعـش بعد مقتل والي تلك المنطقة الإرهابي (أبو حسن الغريباوي)".

ونفذت تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب عملية نوعية جديدة بالتنسيق مع أسايش السليمانية، أسفرت عن إلقاء القبض على "الإرهابيين" الملقبين (أبو جراح و أبو شداد)، والذي يعمل أحدهما كآمر مفرزة في "داعـش" والآخر ضمن المفارز الساندة لولاية الجنوب.

وبحسب رسول، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عملية استباقية في ناحية اليوسفية وتم إلقاء القبض على عنصر آخر من هذه المفرزة والمكنى "أبو أدهم"، استكمالاً للعملية".

وعلى صعيد متصل، ألقى جهاز مكافحة الإرهاب القبض على "إرهابي" آخر ينتمي لـ"داعش" في منطقة العظيم في محافظة ديالى.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل "والي شمال بغداد والكرمة" في تنظيم "داعش"، في جزيرة الكرمة شمال قضاء الفلوجة في محافظة الأنبار.