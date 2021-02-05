تقرير مغربي: 98% من المغاربة لا ينتمون لأحزاب و64% يقاطعون الانتخابات

كشف تقرير مغربي، أن 98% من المغاربة الذين شملهم الاستطلاع لا ينتمون لأحزاب سياسية، فيما قرر 64% منهم مقاطعة الانتخابات.

التقرير الصادر عن مؤشر الثقة الذي يعده المعهد المغربي لتحليل السياسات، الذي نشره موقع "هسبريس" المغربي، أكد أن نسبة ثقة المواطنين في بعضهم البعض 60%.

وبخصوص ثقة المغاربة في المؤسسات الحكومية، أوضح التقرير أن الثقة جاءت في الجيش بنسبة 89%، وفي الشرطة بنسبة 86%، بينما انخفضت تلك النسبة لدى الحكومة المنتخبة لتصل إلى 50%.

بينما قال 35% إنهم راضون عن جهود الحكومة في مكافحة الفساد، فإن 52% عبروا عن اعتقادهم بأن الحكومة تحاول محاربة الفساد ولكنها تستطيع القيام بأكثر مما تقوم به حاليا.

وعن نسبة قبول التنوع داخل المجتمع قال التقرير إن 71% يمكنهم قبول صداقات مع مختلفين دينيا، فيما قال 29% إنه يمكنهم التعايش مع أناس غير مؤمنين بالله أصلا، لكن النسبة تضاءلت إلى 19% حينما كان السؤال عن قبول صداقات مع مثليي الجنس، بينما عبر 74% عن قبولهم بأن يكون لديهم أصدقاء لاجئون.

أما فيما يخص الافتخار بالهوية المغربية، فقد قال 65% من عينة التقرير إنهم فخورون جدا بكونهم مغاربة، فيما قال 26% إنهم فخورون نوعا ما بكونهم مغاربة، وقال 7% إنهم غير فخورين نوعا ما بكونهم مغاربة.

وعن الثقة في القطاع التعليمي وفقا للتقرير، فقد بلغت نسبتها في التعليم العام حوالي 66%، في حين يثق 70% في التعليم الخاص.

وبالنسبة لقطاع الصحة فقد تدنت النتائج كثيرا، حيث عبر 41% عن رضاهم في قطاع الصحة العامة، بينما عبر 59% عن عدم رضاهم.