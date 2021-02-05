قالت له "بحبك"... فيديو لمكالمة بين رئيس عربي وشابة يشغل مواقع التواصل

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة وهي تتحدث عبر الهاتف مع أحد الرؤساء العرب، في مشهد أثار تفاعلا واسعا.

يظهر الفيديو اتصالا من الرئيس اللبناني ميشال عون والشابة ماريان بعقليني، التي اكتشفت إصابتها بمرض السرطان منذ أيام.

وطلبت الشابة من الرئيس عون رؤيته فأجابها: "أهلا وسهلا"، وقالت له إنها "تشفى عندما يأخذ حقها من الفاسدين الواقفين في وجهه"، فأجابها "أكيد أكيد".

وكتبت ماريان في تغريدة على حسابها عبر تويتر "اليوم وقبل العلاج، بتفاجأ بتلفون من فخامة الرئيس العماد ميشال عون، نسيت وجعي وصرت نط من الفرح".

وأضافت "المهم أنتِ تصيري منيحة! هيدي الجملة خلّتني كون مقتنعة زيادة إنه لازم صير منيحة، ولازم كون قوية. فخامة الرئيس بشكرك من كل قلبي على دعمك لي عطاني زيادة أمل ببكرة، بحبك".

ماريان بعقليني، ابنة الـ17 عاما، هي من بلدة بزبدين، وتقطن في الفنار. وفي حديث لها عبر موقع "سبوت شوت"، تقول ماريان في يوم علاجها الأول: "منذ 5 أيام فقط، شعرتُ بالدوار وضيق في التنفس، فتوجهت على الفور إلى المستشفى وأجريت تحاليل في الدم ليتبيّن أن سرطان الدم (لوكيميا) يعيش في جسدي منذ أشهر قليلة".

وقت حكيتِك، عرفت من ضحكتِك وصوتك قديش انتِ حدا قوي وايمانو كبير .. قلبي وصلاتي معك.. وانشالله بإيمانِك بترجعي اقوى🙏 #Mariano_el_batale pic.twitter.com/N02glO1LmK — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) February 4, 2021

ونشر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل صورة للشابة ماريان وعلّق قائلاً: "وقت حكيتِك، عرفت من ضحكتِك وصوتك قديش أنتِ حدا قوي وإيمانه كبير.. قلبي وصلاتي معك.. وإن شالله بإيمانِك بترجعي أقوى".