الكويت... مشاجرة نسائية أمام مركز شرطة.. فيديو

وأصدرت وزارة الداخلية في الكويت، بيانا أكدت فيه أن ضابط المخفر رصد المشاجرة، التي وقعت خارج المخفر، وتم التعامل مع الطرفين.

فيديو | «الداخلية» ردا على مشاجرة نسائية أمام مخفر «الجابرية»: ضابط المخفر رصد المشاجرة خارج المخفر وتم التعامل مع الطرفين وتبين أنهما تشاجرا بسبب خلاف بينهما ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما#الكويت #مشاجرات_الكويت #هوشة #الداخلية_الكويت #منطقة_الجابرية pic.twitter.com/A3neLNrcPi — جرائم ومحاكم (@cckwt) February 6, 2021

وأضافت أن المشاجرة كانت بسبب خلاف بينهما، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

وأكد بيان الوزارة على أن العمل جار لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق طرفي المشاجرة.