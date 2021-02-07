مصر تفاجئ مواطنيها في السعودية

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، اليوم الأحد، عن قرار جديد من شركة مصر للطيران، بشأن المصريين العالقين هناك بعد قرار السلطات السعودية بتعليق حركة الطيران القادمة من 20 دولة مختلفة منهم مصر.

ونقل موقع "صدى البلد" المصري، عن المصادر، قولها إن "شركة مصر للطيران قررت تسير 3 رحلات جوية استثنائية بأرقام MS2671 متجهة الي مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ورحلة برقم MS2677 متجهة الي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ورحلة برقم MS2081 متجهة إلى مدينة الدمام".

وأضافت المصادر أن "تلك الرحلات مخصصة لنقل المصريين العالقين بالمطارات السعودية".

وكانت مصر للطيران، أعلنت أنها مستمرة فى تسيير رحلات العودة من السعودية لنقل الرعايا المصريين وغيرهم من الجنسيات إلي مصر أثناء فترة التعليق.

وناشدت الشركة عملائها بضرورة مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بمركز الاتصالات التليفونية للشركة على رقم 1717 من أي خط محمول أو 090070000 من أي خط أرضي أو الموقع الإلكتروني (egyptair.com) أو زيارة مكاتب مصرللطيران ووكلائها السياحيين.

وأصدرت السلطات السعودية، الثلاثاء الماضي، تعليمات بتعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتا من 20 دولة حول العالم ومن بينها جمهورية مصر العربية.