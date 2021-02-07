رئيس الأمة الكويتي: لا إغلاق للمساجد ومشاكل المتضررين من كورونا وصلت لأعلى مستوى

وجه مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي اليوم الأحد، رسالة إلى أصحاب المشروعات الصغيرة التي تضررت من قرارات الإغلاق بسبب انتشار كورونا.

وبحسب نسخة من الرسالة نشرتها صحيفة "القبس" الكويتية، أكد الغانم لأصحاب المشروعات الصغيرة أن "رسالتكم وصلت لأعلى المستويات في الدولة الكويتية"، مؤكدا أن "هناك توجه لإيجاد حل للأزمة".

وبعد أنباء عن إمكانية إقدام الحكومة الكويتية على إغلاق المساجد، كإجراء احترازي شدد الغانم في رسالته على أنه "لا إغلاق للمساجد".

يشار إلى أن الغانم كان قد كتب أمس السبت على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه "اجتمع مع ممثلي تحالف رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة المتضررة وشرحوا الأضرار، التي تكبدوها وسيتكبدونها خلال الفترة المقبلة جراء القرارات الحكومية الأخيرة".

وأشار إلى أنه طلب من مجلس الوزراء الوقف الفوري للإجراءات التي تمس هذا القطاع لما له من آثار أسرية واجتماعية ومالية واقتصادية، بالغة السوء على أصحاب تلك المشاريع الصغيرة.

ونقل الغانم عن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أنه وافق على إعادة بحث الموضوع.

جدير بالذكر أن مصادر حكومية كويتية كانت قد نوهت إلى أن اتخاذ قرارات جديدة تتضمن مزيدا من التشديد أمر وارد جدا قبل شهر رمضان، مثل منع الصلوات بالمساجد، وإغلاق الأنشطة وغيرها، إلا إذا تم احتواء الأوضاع قبل حلوله.