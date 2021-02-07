العراق... قرار حكومي عاجل بشأن المحاصيل المهربة

ووجه الكاظمي الجهات المختصة، بتشكيل فريق برئاسة جهاز الأمن الوطني ومديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية وممثلين عن مديريات الزراعة واتحاد الجمعيات الفلاحية لمتابعة المحاصيل الزراعية المهرّبة وضبطها، حسبما نقلت شبكة "رووداو".

وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي، أن رئيس الوزراء التقى ممثلي الجمعيات الفلاحية والمزارعين في البصرة، واستمع إلى عرض شامل للمشاكل والمعوّقات التي تواجه تسويق المحاصيل الزراعية المحلّية وإنتاجها، خلال اللقاء الذي حضره وزير الزراعة ووزير والنفط.

ويكلف الفريق بمهمة تفتيش المراكز التسويقية لضبط البضائع المهربة، فضلا عن إحالة المهربين والمتورطين إلى القضاء وإتلاف الكمّيات المهرّبة التي يجري ضبطها، وفقاً للبيان.

وبيّن الكاظمي أن "هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على المنتج المحلّي ودعمه"، مؤكداً أن قرارات بهذا الشأن ستصدر قريباً جداً عن مجلس الوزراء لأجل دعم الفلّاحين وإنتاجهم، ولأجل الإعتماد على التقويم الزراعي في تحديد الاحتياج من المُنتجات الزراعية المسموح باستيرادها بما لا يلحق الضرر بالإنتاج المحلي".

وفي وقت سابق، اتفق الكاظمي، والأردن بشر الخصاونة، على تسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة.

وبحسب البيان المشترك الذي صدر عقب لقاء رئيسي وزراء البلدين، ونشرته وكالة الأنباء العراقية، فقد اتفق الجانبان على أن أهم تلك الخطوات هي تحديد الامتيازات التي ستمنح للمدينة الاقتصادية، وإجراءات تخصيص قطعة الأرض للشركة العراقية والأردنية للصناعة وتحديد كلفة بدل الإيجار للأراضي المخصصة للمدينة الاقتصادية المشتركة.