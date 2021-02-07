الملك سلمان يوجه رسالة للجمارك السعودية

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة إلى الجمارك السعودية، إثر مشاركتها في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة التي كان المهربون يخططون لإدخالها إلى المملكة.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لـ "الجمارك السعودية" على "تويتر" اليوم الأحد، وقالت إن "الملك سلمان يوجه برقية شكر للجمارك بعد عملية الضبط الأخيرة لكميات كبيرة من المخدرات".

#الجمارك_السعودية تحظى بثقة القيادة نتيجة جهودها في ضبط كميات كبيرة من المخدرات المهربة إلى المملكة. pic.twitter.com/RhCygZaPxV — الجمارك السعودية (@SaudiCustoms) February 7, 2021

ولفتت الجمارك السعودية إلى أن "برقية الشكر نظير جهودها في ضبط كميات كبيرة من المخدرات المهربة إلى المملكة"، بينما وجهت دعوة عامة بضرورة التبليغ في حال الاشتباه بعمليات التهريب.

#مكافحة_المخدرات تحبط مخطط إجرامي لتهريب أكثر من (20) مليون قرص إمفيتامين مخدر بميناء جدة الإسلامي بالتنسيق مع @SaudiCustoms .#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/yU2GjGWoV2 — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) January 22, 2021

يذكر أن الجمارك السعودية ومكافحة المخدرات شاركتا في إحباط مخطط إجرامي لتهريب أكثر من 20 مليون قرص "إمفيتامين" مخدر بميناء جدة الإسلامي، يوم 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، ضمن جهودها لمحاربة المخدرات.