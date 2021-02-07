9 قتلى وجرحى في مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة و"أنصار الله" في الحديدة

أدت المواجهات بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة محور اتفاق السويد الواقعة على ساحل البحر الأحمر غربي اليمن، إلى سقوط 9 قتلى وجرحى.

القاهرة- سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد إن "جماعة أنصار الله نفذت محاولة تقدم شرقي منطقة الجاح في مديرية بيت الفقية جنوب شرقي الحديدة، بهدف استحداث مواقع تمهيدا لقطع إمدادات القوات المشتركة عبر الخط الساحلي الذي تشرف عليه المنطقة الاستراتيجية.. وأدت تلك المواجهات إلى سقوط قتلى وجرحى".

وأضاف أن "مواجهات دارت بين الطرفين بمختلف الأسلحة، شاركت فيها تعزيزات لـ" أنصار الله " تضم مقاتلين وعتادا استقدمتها الجماعة من مدينة الحسينية الواقعة بين مديريتي بيت الفقية وزَبيد".

ووفقا للمصدر، تصدت القوات المشتركة محاولة تقدم "أنصار الله"، عقب مواجهات أوقعت ثلاثة قتلى و6 جرحى من الطرفين.

والخميس الماضي، أسفر كمين نصبته القوات المشتركة لـ "أنصار الله" شرق مديرية التُحَيتا جنوبي الحديدة، عن مقتل 6 من عناصر الجماعة بينهم قيادي وإصابة 5 آخرين، وذلك غداة مواجهات في المديرية ذاتها، أدت إلى مقتل وإصابة 13 على الأقل من الجانبين، وفق ما أفاد حينها مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله" في صنعاء، أن التحالف "نفذ اليوم 11 غارة بطيران تجسسي على شارع الخمسين وحَيْس والفَازة والدُريهِمي (شرق وجنوب الحديدة)، في حين حلقت 25 طائرة تجسسية في أجواء مناطق كيلو 16 والجَاح والفَازة والجبلية ومدينة التُحَيتا ومديرية الدُريهِمي".

وأوضحت أن "الغارات والتحليق الجوي ضمن 243 خرقاً (لاتفاق السويد والهدنة الأممية المعلنة في الحديدة في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2018م) خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينها محاولة تسلل في منطقة الجَبلية، و46 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 345 قذيفة، و155 خرقاً بأعيرة نارية مختلفة".

وتوصلت الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" في جولة مفاوضات السلام في السويد، أواخر كانون الأول/ ديسمبر عام 2018م، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.