صحيفة: دفعة فرنسية جدية لتشكيل الحكومة اللبنانية خلال أقل من شهر

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، نقلا مصادر دبلوماسية من ​باريس،​ أن "المقاربة الفرنسية للملف ال​لبنان​ي بدأت توحي بأن العد التنازلي الفرنسي لتشكيل ​الحكومة​ في لبنان قد بدأ، وأن هناك توجها حاسما وأكثر من جدي لدى الإليزيه لإحداث خرق نوعي في جدار الملف الحكومي المعطل في لبنان، يفضي إلى ولادة "حكومة المبادرة الفرنسية" في فترة قريبة جدا، وضمن مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الجاري، على أن تلي ذلك مباشرة زيارة للرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ إلى ​بيروت​ في آذار المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن "الحركة الفرنسية تجاه لبنان ستشهد في الأيام المقبلة تزخيما ملحوظا، يَتواكب مع موقف فرنسي واضح تجاه لبنان سيصدر قريباً، ربما من الإيليزيه، وذلك بالتوازي مع الحركة الفرنسية في اتجاهات دولية مختلفة، لفتح الباب اللبناني على إيجابيات، حيث فتح الإيليزيه قنوات التواصل مع ​الولايات المتحدة الامريكية​ و​إيران​ ومصر ودولة ​الامارات​ العربية المتحدة، وكذلك مع ​السعودية​ التي قد يزورها ماكرون في وقت قريب سعياً بالدرجة الأولى إلى إقناع المسؤولين في السعودية بحضور سعودي مباشر وداعم للحكومة ورئيسها، والانخراط في الجهود الرامية إلى إيجاد حل للمعضلة اللبنانية".

ولفتت المصادر إلى أن "ما حملته القنوات الفرنسية مع هذه الدول، جعل الفرنسيين يتفاءلون بإمكان ​تحقيق​ إنجاز في الملف اللبناني يضع المبادرة الفرنسية، المعطلة منذ إعلانها أواخر آب الماضي حيز التنفيذ، وتشكيل حكومة ب​رئاسة​ ​سعد الحريري​ وفق مندرجاتها"، مشيرة إلى ما بدأ الفرنسيون يسمّونه "تكاملا في الموقفين الأمريكي والفرنسي تجاه لبنان وهدفا مشتركا في ​تأليف​ حكومة في لبنان وفق متطلبات ​المجتمع الدولي​ التي تلبّي مطالب وتطلعات ​الشعب اللبناني​ ب​مكافحة الفساد​ وإجراء إصلاحات تشرع الباب نحو تدفق المساعدات الدولية إلى لبنان".