"عمره ما حصل عالميا"... وزيرة مصرية تتحدث عن مشروع قومي

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، إن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، يحتاج حجم استثمارات كبير وتكاتف مؤسسات الدولة.

وأشارت الوزيرة خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحياة"، إلى أن "كل مؤسسات الدولة تتكامل لتنفيذ المشروع"، لافته إلى أنه يستهدف تطوير 4300 قرية خلال 3 سنوات، بتكلفة تتجاوز 500 مليار جنيه، بحسب موقع "الشروق".

وأكدت الوزيرة، هذا "مشروع قومي ضخم يمثل قفزة كبيرة في النمو وطبيعة المعيشة... عمره ما حصل قبل كده على مستوى العالم".

وقالت السعيد إن "المشروع يستهدف توطين الصناعة واستخدام معدات محلية، إضافة إلى توفير فرص عمل للمواطنين وتحسين معيشتهم".

وأشارت إلى أن مصر تشهد طفرة تنموية هائلة، وأكدت أن "إنجاز المشروع خلال ثلاث سنوات، بدلًا من 15 عامًا، إنجاز يحسب للدولة المصرية".