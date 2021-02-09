حرب استهدفت الجيش... وزير جزائري يكشف عن جرائم من جهات أجنبية

اعتبر وزير الاتصالات في الحكومة الجزائري، عمار بلحيمر، إن الجريمة الإلكترونية أصبحت مخيفة.

وتابع الوزير والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أخطر الجرائم هي الإلكترونية، وبعضها يؤدي إلى الانتحار، حسب موقع تلفزيون النهار الجزائري.

وأضاف بلحيمر أن بلاده تسعى لصناعة محتوى رقمي "تستهدف منها حربا إلكترونية تتقاطع أذرعتها بين جهات أجنبية".

وأشار بحليمر إلى أن جهات أجنبية راهنت على فشل المسار الديمقراطي في الجزائر.

وأكد أن هذه الحرب الإلكترونية استهدفت "مؤسسات الجمهورية والجيش الوطني".

وقال الوزير أن العسكريين يتصدون للمغامرين مهما تنكروا بأسماء غير حقيقية.