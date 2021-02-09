أمير قطر يمارس الرياضة وبناته في "يوم استثنائي" والشيخة موزا تعلق... صور

نشر أمير قطر تميم بن حمد مجموعة صور على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" وهو يمارس الرياضة بصحبة بناته في شوارع الدوحة.

وأرفق الأمير في تغريدته الصور معلقا: "في يومنا الرياضي لهذا العام الاستثنائي الذي تعيشه دول العالم كافة، تبقى ممارسة الرياضة سلوكا صحيا واجتماعيا لا غنى عنه، متمنيا للجميع يوما ممتعا".

في يومنا الرياضي لهذا العام الاستثنائي الذي تعيشه دول العالم كافة، تبقى ممارسة الرياضة سلوكا صحيا واجتماعيا لا غنى عنه، متمنيا للجميع يوما ممتعا. pic.twitter.com/QPNlQuDCM6 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) February 9, 2021

من جهتها أكدت والدة الأمير، الشيخة موزا بنت ناصر، أن اليوم الرياضي للدولة يأتي في ظرف استثنائي ولكن لا يجب أن يحول دون ممارسة الرياضة والمشاركة في هذا اليوم مع مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضافت في منشور على حسابها الموثق بموقع "إنستغرام": "الرياضة ثقافة ذات جوهر صحي ووقائي على المستويين البدني والنفسي بما ينعكس على صحة المجتمع".

وسيطرت الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، على احتفالات قطر بهذا اليوم، الذي يتم الاحتفال به كل ثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام.

وتقرر أن تكون جميع الأنشطة الرياضية بشكل فردي، مثل رياضة الجري والسباحة وركوب الدراجة.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة اليوم الرياضي عن تعديل الشروط والإرشادات الخاصة بالأنشطة والفعاليات الرياضية لليوم الرياضي للدولة، بناء على قرارات مجلس الوزراء، حول خطة إعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا.