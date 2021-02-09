رسالة من قطر إلى الكويت... والسفير يسلمها إلى رئيس الوزراء خالد الصباح

وجهت قطر رسالة اليوم الثلاثاء إلى الكويت، وذلك عبر سفيرها في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن رئيس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح استقبل السفير القطري، بندر بن محمد العطية.

وسلم السفير القطري رسالة خطية إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي، من رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري، خالد بن خليفة آل ثاني.

وكانت الكويت هي الدولة الوسيطة في قضية المقاطعة العربية لقطر والتي انتهت في بداية شهر يناير الماضي حيث عقدت قمة العلا، التي اتفقت فيها الدول الخليجية ومصر على عودة العلاقات مع قطر.