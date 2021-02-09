مسلحو "قسد" يختطفون عددا من المدنيين في الحسكة

قام مسلحو تنظيم "قسد" الموالين للجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بعمليات مداهمة واختطاف عددا من المدنيين بينهم طفل في مدينة الحسكة وريفها.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد قامت مجموعات مسلحة من تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بمداهمة قرى الحدادية وعفرة والبجاري وعددا من القرى المحيطة بناحية مركدا بريف الحسكة الجنوبي، باختطاف عدد من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وقالت مصادر محلية من داخل مدينة الحسكة: إن "مسلحي تنظيم "قسد" اختطفوا طفلا عمره 16 عاما، من داخل المدينة واقتادوه إلى معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لهم لزجه في القتال بصفوفها".

وصعد مسلحو تنظيم "قسد" خلال الأيام الماضية عمليات المداهمة التي تنفّذ في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية واختطاف العشرات من الأهالي في أرياف دير الزور والرقة والحسكة، حيث اختطفت أمس محمد تركي الخير وأمين شعبة رأس العين لحزب البعث العربي الاشتراكي واقتادته إلى مدينة الدرباسية.

وتشهد المنطقة سلسلة من عمليات الاغنتيال من طرف مسلحي تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، في حين ما زال الرفض العشائري من قبل المكون العربي لحملة التجنيد الإجباري الذي يفرضه التنظيم ضد أبناء العشائر العربية في المنطقة، حيث شهدت عدة بلدات احتجاجات متفرقة، كما أصدر بعض شيوخ العشائر بيانات تندد وترفض القرار الذي يفرضه تنظيم "قسد" بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة.