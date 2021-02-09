مصر تفتح معبر رفح في الاتجاهين "لأجل غير مسمى"

قامت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، بإعادة فتح معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين إلى "أجل غير مسمى"، مع تطبيق قواعد إجراءات السلامة والوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

فتحت السلطات المصرية البوابة الرئيسية لمعبر رفح، وبدأت الحافلات بنقل المسافرين من غزة وعودة المواطنين العالقين إلى القطاع، ضمن تطبيق إجراءات السلامة والوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف المتحدث: "هذا ليس افتتاحا عاديا، فعادة ما يكون فتح المعبر لثلاثة أو أربعة أيام، وجاءت عملية فتح المعبر هذه تزامنا والحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة".

صور| من معبر رفح البري صباح اليوم. pic.twitter.com/vQKlIJoNY2 — فلسطين بوست (@plespost) February 9, 2021

ويتزامن القرار المصري بفتح معبر رفح، مع استضافة القاهرة لجلسات الحوار الوطني الفلسطيني، بمشاركة 14 فصيلا على رأسها حركتا فتح وحماس حول ترتيبات تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية للمرة الأولى منذ 15 عاما.

يذكر أن معبر رفح الحدودي المصري كان قد أعيد فتحه، الأسبوع الماضي، في كلا الاتجاهين بشكل استثنائي لمدة أربعة أيام، وغادر عبره 4205 مسافرين، ووصل 2702 من المواطنين العالقين إلى غزة.