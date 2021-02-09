"الفضاء الروسية" تعلق على مسبار الأمل

وقالت الوكالة الروسية في بيان خاص نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم: إن "مهمة "مسبار الأمل" نجحت بالفعل بغض النظر عن نتائج سائر مراحل المهمة ونهنئ دولة الإمارات على هذا الإنجاز العظيم".

ولفت البيان إلى أن "مسبار الأمل" أثبت للعالم أن الطموح والشغف المصحوب بالإرادة السياسية يمكنه أن يدفع دولة شابة للانضمام إلى نادي القوى العالمية في مجال بحوث الفضاء، منوها في الوقت نفسه بضرورة الحصول على أية بيانات ذات صلة من وسائل علمية مختلفة سيعزز فهمنا للظواهر الطبيعية التي يشهدها هذا الكوكب بطبيعة الحال.

ويعتبر الاتحاد السوفييتي سابقاً أول من أرسل مهمات لاستكشاف الكوكب الأحمر في عام 1971 ثم 1973 ثم الولايات المتحدة التي أرسلت 8 مهام ناجحة لاستكشاف المريخ بين عامي 1976 و2018. ثم الاتحاد الأوروبي في عام 1993، والهند في عام 2014.