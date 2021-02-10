رغد صدام حسين في مقابلة تلفزيونية جديدة... فيديو

وقالت رغد، عبر حسابها على "تويتر"، إنه "من المقرر أن تبث قناة "العربية" التي تتخذ من دبي مقراً لها، المقابلة في وقت لاحق"، وذلك في ظهور نادر لم تكشف السيدة الخمسينية عما إذا كان له دوافع سياسية.
لقاء مع قناة العربية ... قريبًا #رغد_صدام_حسين @sohaib pic.twitter.com/5kPcc5OmKh— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) February 9, 2021
أنهيت للتو تسجيل سلسلة مقابلات حصرية مع #رغد_صدام_حسين ستذاع خلال أيام عبر #العربية ...تابعونا#العراق @RghadSaddam @AlArabiya pic.twitter.com/JHyecCA4AF— صهيب شراير (@sohaib) February 9, 2021
وتقيم رغد صدام حسين، منذ سقوط حكم والدها عام 2003، في الأردن، وظلت منذ ذلك الحين مواظبة على الاهتمام بشؤون العراق ومتابعة أحداثه ومناسباته، ونشرت تسجيلات صوتية بجانب ظهور محدود جداً في وسائل الإعلام.
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