"صوت العقل المتزن".. تشاووش أوغلو يصف سلطنة عمان ودورها في الخليج العربي والعالم

اجتمع مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، مع نظيره العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، في سلطنة عمان، وتطرقا خلال الاجتماع لدور السلطنة الخارجي في الاستقرار والعلاقات الثنائية.

وأعلن تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع البوسعيدي في العاصمة مسقط، أن أنقرة ترحب بالسياسة المستقلة والحيادية التي تتبعها سلطنة عمان، مبينا أن مسقط "تعكس الصوت العقلاني المتزن في المنطقة".

معاليه يؤكد خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بمقر وزارة الخارجية مع معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية أن بلاده تدعم كافة الجهود التي تبذلها السلطنة من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة pic.twitter.com/HlcIaFiUch — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) February 10, 2021

وأكد أن "تركيا تدعم بقوة وحدة ورخاء وأمن دول الخليج العربي"، مشيرا إلى "تطابق وجهات النظر بين أنقرة ومسقط حول الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية".

وأوضح تشاووش أوغلو أنه "أجرى لقاءا مثمرا مع نظيره العماني، وأنه اتفق مع الأخير على تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين".

وصرح بأنه سيبلغ دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان للسلطان العماني هيثم بن طارق لزيارة العاصمة التركية أنقرة.

يذكر أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بدأ أمس جولة خليجية من الكويت، وأتبعها بزيارة سلطنة عمان وسيختتمها بزيارة دولة قطر.