السيسي والمنفي يجريان مباحثات هاتفية ويؤكدان أهمية التنسيق المشترك

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع محمد المنفي، الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي، وأعرب عن تطلعه لأن يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة عهدا لإعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات.

ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، أوضح أن السيسي "وجه التهنئة لمحمد المنفي بمناسبة اختياره رئيسا جديدا للمجلس الرئاسي الليبي من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي كممثلين عن الشعب الليبي".

وقال بسام راضي إن "السيسي تمنى للمنفي، التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهام منصبه الجديد".

وأعرب الرئيس المصري عن تطلعه بأن "يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة بمثابة بداية عهد جديد تعمل فيه كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد يعلي المصلحة الوطنية فوق أية اعتبارات سعيا لإنهاء الانقسام الليبي".

ولفت إلى أن "الانقسام الليبي كان أحد معوقات المرحلة الماضية، وعانت منه الدولة الليبية وشعبها الشقيق وكذلك سائر الإقليم ودول الجوار".

وأكد السيسي "مواصلة مصر تقديم الدعم والمساندة لصالح الأشقاء الليبيين سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني أو العسكري"، بينما أعرب الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي عن تقديره لتهنئة الرئيس السيسي له، مؤكداً اعتزاز ليبيا بالعلاقات الأخوية الراسخة مع مصر، والحرص على تدعيم تلك العلاقات".

وشدد المنفي على أهمية تعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلا على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد بالمساهمة الفعالة والصادقة لمصر في مسارات حل الأزمة الليبية على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية، التي أثمرت عن تقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين.

© AFP 2020 / HANDOUT رئيس الوزراء الليبي الجديدة عبد الحميد الدبيبة

وشدد محمد المنفي على أن "إعلان القاهرة" كان له أكبر الأثر في إنهاء حالة الانقسام السياسي التي شهدتها ليبيا، إضافة إلى استضافة مصر اجتماعات المسار الدستوري بأكملها بهدف التباحث حول القاعدة الدستورية لإدارة الدولة، واستضافة الاجتماعات العسكرية (5 + 5).

ولفتت "بوابة الأهرام" إلى أن الجانبين توافقا على استمرار التنسيق والتشاور المكثف بينهما بهدف تعزيز جهود الأشقاء الليبيين في قيادة المرحلة الانتقالية خلال الفترة المقبلة.