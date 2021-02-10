تسجيل
13:47 GMT10 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تطعيم أفراد الأسطول الشمالي الروسي على متن الفرقاطة الأميرال كاساتونوف بـ لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا في سيفيرومورسك، روسيا 2 ديسمبر 2020

    البحرين تصبح الدولة الـ24 التي تعتمد لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

    © Sputnik . Pavel Lvov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/07/1047425337_0:67:3194:1863_1200x675_80_0_0_2174aaf959b2e10e1c11da5d7fc18c7f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202102101048070194-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-V-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    قال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة إن البحرين تصبح الدولة الرابعة والعشرين التي تعتمد لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

    وكانت وكالة أنباء البحرين الرسمية قد أفادت في وقت سابق، من اليوم الأربعاء، بموافقة البحرين على استخدام "سبوتنيك V" في حالات الطوارئ إلى جانب لقاح شركة "فايزر" الأمريكية.

    وأعلن صندوق الاستثمار الروسي تسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم الصحة (NHRA) في مملكة البحرين.

    وبحسب رسالة الصندوق المرسلة، تم التسجيل اللقاح كجزء من تصريح الاستخدام الطارئ دون إجراء تجارب سريرية إضافية في الدولة".

    بيض عيون
    © CC0 / Pixabay
    تجاوزه قد يؤدي إلى الموت.. دراسة تكشف عن العدد المسموح تناوله من البيض في أسبوع
    كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار الروسي، قال: "قرار هيئة الصحة البحرينية بالموافقة على "سبوتنيك V" سيساعد في حماية سكان البلاد بلقاح آمن وفعال. وتوحيد الجهود هو المفتاح لهزيمة الوباء. نحن مستعدون لمساعدة شركائنا وتقديم أحد أفضل لقاحات فيروس كورونا في العالم".

    وقبل البحرين، تمت الموافقة بالفعل على استخدام لقاح كيريل ديميترييف في 23 دولة: روسيا، بيلاروسيا، الأرجنتين، بوليفيا، صربيا، الجزائر، فلسطين، فنزويلا، باراغواي، تركمانستان، المجر، الإمارات، إيران، جمهورية غينيا، تونس، أرمينيا، المكسيك، نيكاراغوا، جمهورية صربسكا (كيان البوسنة والهرسك)، لبنان، ميانمار، ومنغوليا.

    وكانت المجلة العلمية لانسيت قد نشرت في وقت سابق نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية "سبوتنيك V" مؤكدة كفاءتها العالية وسلامتها.

    وخلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، أظهر "سبوتنيك V" معدلات عالية من الفعالية والمناعة والسلامة. وكانت فعالية اللقاح 91.6%. ويوفر اللقاح حماية كاملة ضد الحالات الشديدة لعدوى فيروس كورونا الجديد.

    © Sputnik . Sergey Pyatakov
    منها تقليل التجاعيد وتنحيف الخصر... فوائد غير متوقعة لـ"حمية اللوز" اليومية
    هذا وبدأت في روسيا، يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر عام 2020 ، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

    ويذكر أن روسيا خففت مؤخرًا بعض القيود الصحية، معلنة عن تحسن بالوضع العام في البلاد.

    منذ ذلك بدأت أعداد الإصابات اليومية بالهبوط في روسيا بشكل كبير، حيث أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، أنه "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 14494 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 4012710.

    وأشار المقر إلى تسجيل 536 وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وإجمالي الوفيات 78134 شخصا.

    الكلمات الدلالية:
    المنامة, موسكو, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    تصوير جوي لبحيرة ميشيغان بها قطع من الجليد بالقرب من مدينة تشيكاغو، حيث شهدت أدنى درجات الحرارة منذ عقود، ولاية إلينوي، 09 فبراير 2021
    "اليوم بعد الغد"... مناظر من شيكاغو تذكرنا بفيلم من هوليود
    وصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ
    المريخ... الشماغ الإماراتي يليق بك
    معلومات عن مسبار الأمل
    "مسبار الأمل"... أول مسبار عربي إلى المريخ
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك