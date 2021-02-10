البحرين تصبح الدولة الـ24 التي تعتمد لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

قال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة إن البحرين تصبح الدولة الرابعة والعشرين التي تعتمد لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

وكانت وكالة أنباء البحرين الرسمية قد أفادت في وقت سابق، من اليوم الأربعاء، بموافقة البحرين على استخدام "سبوتنيك V" في حالات الطوارئ إلى جانب لقاح شركة "فايزر" الأمريكية.

وأعلن صندوق الاستثمار الروسي تسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم الصحة (NHRA) في مملكة البحرين.

وبحسب رسالة الصندوق المرسلة، تم التسجيل اللقاح كجزء من تصريح الاستخدام الطارئ دون إجراء تجارب سريرية إضافية في الدولة".

كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار الروسي، قال: "قرار هيئة الصحة البحرينية بالموافقة على "سبوتنيك V" سيساعد في حماية سكان البلاد بلقاح آمن وفعال. وتوحيد الجهود هو المفتاح لهزيمة الوباء. نحن مستعدون لمساعدة شركائنا وتقديم أحد أفضل لقاحات فيروس كورونا في العالم".

وقبل البحرين، تمت الموافقة بالفعل على استخدام لقاح كيريل ديميترييف في 23 دولة: روسيا، بيلاروسيا، الأرجنتين، بوليفيا، صربيا، الجزائر، فلسطين، فنزويلا، باراغواي، تركمانستان، المجر، الإمارات، إيران، جمهورية غينيا، تونس، أرمينيا، المكسيك، نيكاراغوا، جمهورية صربسكا (كيان البوسنة والهرسك)، لبنان، ميانمار، ومنغوليا.

وكانت المجلة العلمية لانسيت قد نشرت في وقت سابق نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية "سبوتنيك V" مؤكدة كفاءتها العالية وسلامتها.

وخلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، أظهر "سبوتنيك V" معدلات عالية من الفعالية والمناعة والسلامة. وكانت فعالية اللقاح 91.6%. ويوفر اللقاح حماية كاملة ضد الحالات الشديدة لعدوى فيروس كورونا الجديد.

هذا وبدأت في روسيا، يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر عام 2020 ، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويذكر أن روسيا خففت مؤخرًا بعض القيود الصحية، معلنة عن تحسن بالوضع العام في البلاد.

منذ ذلك بدأت أعداد الإصابات اليومية بالهبوط في روسيا بشكل كبير، حيث أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، أنه "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 14494 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 4012710.

وأشار المقر إلى تسجيل 536 وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وإجمالي الوفيات 78134 شخصا.