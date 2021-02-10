مصر... الأرصاد تحذر المواطنين من ظاهرة جوية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، المواطنين من ظاهرة جوية، خلال الأيام الجارية.

وتوقعت الهيئة، أن تسود شبورة مائية كثيفة خلال الأيام الجارية، بحسب ما نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

وقالت الهيئة إنه يجب توخي الحذر من الشبورة المائية صباحا، حيث تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة بحوالي 2-3 درجة بحلول يوم الجمعة المقبل ليسود طقس مائل للدفء نهارا بارد إلى شديد البرودة ليلا.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أن "السبب في ارتفاع درجات الحرارة هو حدوث تقلبات جوية خلال فصل الشتاء".