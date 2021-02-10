أول صور للطائرة المدنية التي استهدفتها "أنصار الله" في مطار أبها

أظهرت صور أولية حجم الأضرار التي تعرضت لها طائرة أبها المدنية، بعد استهدافها، اليوم الأربعاء، من قبل جماعة "أنصار الله".

وكشفت الصور تعرض الطائرة السعودية لحريق، والتي كانت تقف على أرض مطار أبها الدولي.

كما أظهرت الصور التي نشرتها شبكة "الحدث"، تعرض جزء من هيكل الطائرة للتلف وتضرره، بالإضافة إلى ظهور بقايا حطام الطائرة دون طيار المفخخة وهي من نوع قاصف وهي نسخة من الطائرة دون طيار الإيرانية "أبابيل تي".

#عاجل

صاروخ حوثي يستهدف مطار #أبها في المللكة العربية السعودية يتسبب في اشتعال النار في طائرة مدنية أثناء توقفها بالمطار pic.twitter.com/4I8Vk5US5l — هدهد سبأ (@Hod_sap) February 10, 2021

وأعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم، "وقوع اعتداء إرهابي من الحوثيين لاستهداف مطار أبها الدولي".

وأكد التحالف، في بيان له، أنه "تم السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي نتيجة استهداف الحوثيين"، قائلا إن "محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب".

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت، في وقت سابق اليوم، "اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين"، أطلقتهما جماعة "أنصار الله"، باتجاه المملكة العربية السعودية.