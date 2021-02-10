شيخ الأزهر يعلق على وصول "مسبار الأمل" إلى المريخ

علق شيخ الأزهر أحمد الطيب، على وصول "مسبار الأمل" الإماراتي إلى مدار كوكب المريخ يوم أمس الثلاثاء.

إنجاز عربي جديد يتحقق على أرض الواقع بوصول "مسبار الأمل" إلى مدار كوكب المريخ، نهنئ دولة الإمارات بهذا الإنجاز الكبير الذي من شأنه أن يمنح الشباب العربي فرصة حقيقية للمنافسة عالميا في مجال بحوث الفضاء، وبناء أجيال قادرة على توظيف أحدث التقنيات التكنولوجية في خدمة البشرية.

يشار إلى مفتي مصر، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علام، هنأ دولة الإمارات بوصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، مؤكدا أنها خطوة تاريخية في حياة الأمة العربية.

وقال علام في بيان، اليوم الأربعاء، أتوجه بأصدق التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ؛ ما يفتح الآفاق لدراسات علمية فريدة على مستوى العالم العربي.

وأضاف أن "وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ يعد خطوة تاريخية في حياة الأمة تعكس قيمة العلم في حياة الأمم والشعوب؛ ويفتح المجال لمشاركة العرب في تطوير علوم الفضاء".

يذكر أن "مسبار الأمل" قد وصل إلى كوكب المريخ، مساء الثلاثاء، ليكون بذلك أول مهمة عربية تحقق هذا الإنجاز بعد رحلة استمرت 7 أشهر قطع خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر، وسيتاح للمسبار البدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي والمناخ حول سطح الكوكب الأحمر.