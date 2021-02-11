السفيرة الأمريكية في معقل "حزب الله" ببيروت... فيديو

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، عن قدوم السفيرة الأمريكية في لبنان دوروتي شيا إلى منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت لحضور مراسم تشييع الناشط السياسي لقمان سليم.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" صور للسفيرة الأمريكية وهي في منزل الناشط السياسي اللبناني المقتول لقمان سليم المتواجد في منطقة الغبيري الواقعة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا تحضر تشييع لقمان سليم في حارة حريك pic.twitter.com/QoDLs8VNti — Hady (@HadyO_) February 11, 2021

وتقام مراسم تشييع الكاتب والناشط السياسي ​لقمان سليم​ في منزله​ بحضور العائلة وأصدقاء سليم وعدد من سفراء الدول الأجنبية.

وتعد منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت مركز ثقل سياسي واجتماعي لمناصري "حزب الله" اللبناني.

وعرف لقمان سليم بنشاطه الثقافي والاجتماعي الكثيف وانتقاده السياسي لـ"حزب الله"، رغم أنه كان يقطن طوال حياته في منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت والتي تعتبر مكان سيطرة الحزب.

وكشف الطب الشرعي في لبنان أن الناشط لقمان سليم قتل بخمس رصاصات، أربع منها في الرأس وواحدة في الظهر. ووجه الرئيس اللبناني، ميشال عون، بإجراء تحقيق لكشف ملابسات الحادث.