السعودية: توقيف 65 مواطنا ومقيما بينهم موظفين في أمن الدولة و7 وزارات بتهم الفساد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في المملكة العربية السعودية، مباشرتها 460 جولة رقابية خلال شهر جمادى الآخرة (يناير ـ فبراير)، وأنه تم التحقيق مع 411 متهما وإيقاف 65 مواطنا ومقيما.

وكشفت الهيئة في بيان على حسابها الرسمي على "تويتر": "بتعاونكم باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 490 جولة رقابية خلال شهر جمادة الأخرة1442، والتحقيق مع 411 متهم في قضايا جنائية وإدارية، وإيقاف 65 مواطن ومقيم منهم 48 موظف من وزارة الدفاع والداخلية والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والتعليم والبيئة والمياه والزراعة".

​وتابع البيان أن من بين الموقوفين موظفين من "رئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة".

وأشارت إلى "تورطهم (الموظفين) بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير".

وأكدت الهيئة في بيانها أنه "جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء".

وطالبت الهيئة المواطنين بالمساهمة بحماية المال العام والحفاظ عليه، بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري.