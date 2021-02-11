السعودية: توقيف 65 مواطنا ومقيما بينهم موظفين في أمن الدولة و7 وزارات بتهم الفساد

وكشفت الهيئة في بيان على حسابها الرسمي على "تويتر": "بتعاونكم باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 490 جولة رقابية خلال شهر جمادة الأخرة1442، والتحقيق مع 411 متهم في قضايا جنائية وإدارية، وإيقاف 65 مواطن ومقيم منهم 48 موظف من وزارة الدفاع والداخلية والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والتعليم والبيئة والمياه والزراعة".
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية #وطن_بلا_فساد pic.twitter.com/VAy7lQIiYQ— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) February 11, 2021
وتابع البيان أن من بين الموقوفين موظفين من "رئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة".
وأشارت إلى "تورطهم (الموظفين) بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير".
وأكدت الهيئة في بيانها أنه "جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء".
وطالبت الهيئة المواطنين بالمساهمة بحماية المال العام والحفاظ عليه، بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري.
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