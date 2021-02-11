أنصار الله: قصفنا قاعدة خميس مشيط بصاروخ لم يكشف عنه سابقا وكانت الإصابة دقيقة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس، عن قصف قاعدة خميس مشيط في السعودية بصاروخ لم يكشف عنه سابقا، مؤكدة أن إصابته كانت دقيقة.