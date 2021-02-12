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    عملة البيتكوين، 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

    مستوى قياسي جديد.. بتكوين تتجاوز عتبة الـ 48 ألف دولار

    © REUTERS / Dado Ruvic
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    حققت العملة المشفرة "بتكوين" مستوى قياسيا جديدا متجاوزة حدود الـ48 ألف دولار للمرة الثانية هذا الأسبوع.

    وبحسب موقع "سي إن بي سي" فقد ارتفع سعر البتكوين متجاوزًا مستوى 48000 دولار، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

    بتكوين
    © REUTERS / DADO RUVIC
    بتكوين تقفز 10% إلى قمة غير مسبوقة بدعم أنباء استثمار "تسلا"

    وقد وصلت العملة الأكثر قيمة في العالم إلى رقم قياسي خلال معاملات أمس الخميس بلغ 48489 دولارًا.

    ووفقا لبيانات لموقع "كوين ديسك" كان آخر تداول له مرتفعًا بأكثر من 7% إلى حوالي 47913 دولارًا.

    وقال بنك نيويورك ميلون، وهو أقدم بنك في أمريكا ومزود حفظ رئيسي، إنه سيوفر خدمات حفظ الأصول الرقمية.

    وأوضح البنك أنه سيبدأ في تمويل البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، مشيرا إلى أن الشركة ستسمح في النهاية للأصول المشفرة بالمرور عبر نفس الشبكة المالية التي تستخدمها حاليًا للحيازات التقليدية مثل سندات الخزانة الأمريكية والأسهم.

    وفي بيان صادر عن البنك، مساء الخميس، أكد رومان ريجلمان، الرئيس التنفيذي لخدمة الأصول ورئيس الخدمات الرقمية في البنك، أنه يفتخر بكون بنكه أول بنك عالمي يعلن عن خطط لتقديم خدمة متكاملة للأصول الرقمية".

    وقال: "إن تزايد طلب العملاء على الأصول الرقمية، ونضج الحلول المتقدمة، وتحسين الوضوح التنظيمي يمثل فرصة هائلة لنا لتوسيع عروض خدماتنا الحالية إلى هذا المجال الناشئ".

    يشار إلى أن بتكوين كانت قد قفزت بأكثر من 10% يوم 8 فبراير/شباط الجاري، إلى قمة غير مسبوقة بعد إعلان شركة "تسلا"، استثمارها 1.5 مليار دولار تقريبا في العملة المشفرة الشهر الماضي.

    ورفعت تلك الأنباء بتكوين لما يصل إلى 43 ألفا و625 دولارا بحلول الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

    وكشفت شركة صناعة السيارات الكهربائية عن الاستثمار، بعد عشرة أيام من إضافة رئيسها التنفيذي إيلون ماسك وسم "#بتكوين" إلى حسابه على تويتر، وهو ما رفع بتكوين في ذلك اليوم.

    وكان إيلون موسك، مؤسس شركة "تسلا" قد أعلن أنه لن يرفض الحصول على الأجر بعملة بتكوين، تعليقا على تغريدة أبدت رأيا مماثلا للكاتب بن ميزريش الشهير.

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