القوات العراقية تدمر أنفاقا ومضافات تعود لإرهابيين

أعلنت قيادة عمليات الجزيرة، اليوم الجمعة، تدمير عدد من الأنفاق والمضافات خلال عمليات البحث والتفتيش، غربي العراق.

وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": قيادة عمليات الجزيرة تنفذ واجب في منطقة صبخة ضمن صحراء الجزيرة، وتتمكن من تدمير 4 أنفاق، والعثور على 4 مضافات، بالإضافة لضبط عجلتين للإرهابيين".

قيادة عمليات الجزيرة تنفذ واجب في منطقة صبخة ضمن صحراء الجزيرة، وتتمكن من :

- تدمير 4 أنفاق.

- العثور على 4 مضافات

- ضبط عجلتين للإرهابيين. pic.twitter.com/XcxkhJpzl6 — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) February 12, 2021

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي (المحظور في روسيا)، الذي احتل نحو ثلث البلاد.