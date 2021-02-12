فور وصول البعثة إلى تل أبيب... إسرائيل تتخذ خطوة عاجلة بشأن الدبلوماسيين المغاربة الجدد لديها

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، أكدت من خلالها أن أعضاء مكتب الاتصال المغربي الجديد لدى إسرائيل قد تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مستشفى هداسا في مدينة القدس المحتلة.

فور وصول اعضاء الوفد المغربي الدبلوماسي الى اسرائيل قبل 3 أيام اصطحبهم الوفد الاسرائيلي الذي كان في استقبالهم الى مشفى هداسا في اورشليم القدس لتطعيمهم ضد كورونا. اسرائيل دأبت على تطعيم 1400 من السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمدين لديها بمن فيهم دبلوماسيون من دول المنطقة pic.twitter.com/mVipz76Cxb — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 11, 2021

وذكرت الخارجية الإسرائيلية أنها دأبت على تطعيم 1400 من السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمدين لديها، بمن فيهم دبلوماسيون من دول المنطقة.

وكان رئيس مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل، عبد الرحيم بيوض، قد بدأ، الأربعاء الماضي، بمباشرة مهامه الدبلوماسية بشكل رسمي، معربا عن اعتزازه بتعيينه في هذا المنصب لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلاده وتل أبيب.

وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا أفادت فيه أن وزير الخارجية غابي أشكنازي، رحب بممثل المغرب في إسرائيل، عبد الرحيم بيوض، وتمنى له النجاح، قائلا: "أهلا بك في إسرائيل. اليوم نحن نصنع التاريخ!".

وصل إلى إسرائيل اليوم رئيس مكتب الاتصال المغربي عبد الرحيم بيوض وتمنى له وزير الخارجية الإسرائيلي النجاح: "أهلا بك في إسرائيل. اليوم نحن نصنع التاريخ!". ورد الدبلوماسي المغربي بأنه كان غاية السعادة عندما علم بتعيينه في هذا المنصب في إسرائيل 🇲🇦🕊🇮🇱 pic.twitter.com/d6ZKCiPGiu — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 9, 2021

وتم الإعلان، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، استئناف علاقات المغرب الدبلوماسية مع إسرائيل، ليصبح سادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.