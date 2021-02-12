السيسي يهنئ الأهلي بحصوله على برونزية كأس العالم للأندية... صور وفيديو

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، النادي الأهلي بعد حصوله على برونزية كأس العالم للأندية 2020.

وقال السيسي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأدائهم المشرف".

خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأداءهم المشرف، كما أؤكد على أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) February 12, 2021

وأكد السيسي أن "الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية".

كما أعرب الرئيس المصري عن أمنياته بدوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على جميع الصعد الإقليمية والعالمية.

وفاز الأهلي على بالميراس البرازيلي بنتيجة (3-2 ) بركلات الترجيح، أمس الخميس، عقب التعادل في الوقت الأصلي سلبيا دون أهداف.

وفرض التعادل السلبي كلمته على مجريات اللقاء ولجأ الفريقان لركلات الترجيح، حيث سجل للأهلي بدر بانون ومحمد هاني وجونيور أجاي وأضاع عمرو السولية ومروان محسن.

وسجل لبالميراس جوستافو سكاربا وجوستافو جوميز وأضاع روني ولويز أدريانو وفيليبي ميلو.

وتعد هذه هي ثاني مرة في تاريخ الأهلي التي يظفر فيها ببرونزية كأس العالم للأندية بعد عام 2006.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على "الدحيل" القطري بهدف دون رد، وهُزم في نصف النهائي من بايرن ميونيخ بهدفين مقابل لا شيء.

وعلى الرغم من أن المباراة تُحتسب تعادل لأنها انتهت بركلات الترجيح لكن هذه هي أول مرة يتخطى فيها الأهلي عقبة أي منافس برازيلي في مباراة ودية أو رسمية.