الفنان جمال سليمان يخرج عن صمته بعد جدل واسع بسب "اقتراح المجلس العسكري"

خرج الفنان السوري جمال سليمان عن صمته عقب جدل حول تقديمه مقترحا خطيا لروسيا بشأن تشكيل مجلس عسكري سوري مشترك، مهمته توحيد البلاد وإخراج القوات والميليشيات الأجنبية عدا قوات موسكو.

وكتب سليمان في صفحته الشخصية، توضيحا حول لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وما تم تداوله حول اللقاء، وخاصة ما طرحته "الشرق الأوسط" اللندنية من أن منصتي موسكو والقاهرة قدمتا للجانب الروسي مقترحا بتشكيل "مجلس عسكري يحكم سوريا في المرحلة الانتقالية".

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن موسكو "تلقت مجددا عروضا من معارضين سوريين تدعو إلى تشكيل مجلس عسكري مشترك بين الجيش وفصائل مسلحة ومنشقين، بخيارات عدة".

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن العرض الأول، جاء خطياً من معارضين سوريين في منصتي "موسكو" و"القاهرة" لتنفيذ "القرار 2254"، وتضمن اقتراح "تشكيل مجلس عسكري خلال مرحلة انتقالية يتم الاتفاق حول مدتها".

وقال سليمان إنه طرح الفكرة بصفته الشخصية، إذ لم يكن يحضر المؤتمر ممثلا عن مؤتمر القاهرة الذي جمّد عمله فيه، وكذلك في هيئة التفاوض.

وأوضح أنه طرح الفكرة بديلا لجسم الحكم الانتقالي (الواردة في وثيقة جنيف)، وأشار إلى أنه سبق أن طرحها على نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف "قبل أكثر من 4 سنوات".

وأكد سليمان أنه لم يقدم ذلك المقترح "مكتوبا للجانب الروسي كما جاء في صحيفة الشرق الأوسط"، وأوضح أن ذلك "لن يكون صائبا من ناحية دبلوماسية ما لم يبد الطرف الآخر اهتمامه الجدي به".