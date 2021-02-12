الأمم المتحدة تحذر من مجاعة تهدد 2.3 مليون طفل في اليمن

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحفي: "إن خطة المساعدات الإنسانية لليمن ممولة بشكل غير كاف، ولم يتم الحصول في العام 2020 إلا على مبلغ قدره 1.9 مليار دولار من الميزانية المطلوبة التي تبلغ 3.4 مليار دولار".
🔴 سوء التغذية الحاد يهدد حياة نصف الأطفال دون الخامسة في #اليمن— الفاو بالعربي (@FAOarabic) February 12, 2021
حذرت @FAO, @WFP_AR , @UNICEFmena , @WHOEMRO اليوم أنه من المتوقع أن يعاني ما يقرب من 2,3 مليون طفل دون الخامسة في اليمن من سوء التغذية الحاد عام 2021.
للمزيد👈https://t.co/d7fkeSCh7M pic.twitter.com/ALhfFZ5cWY
ووفقا للأمم المتحدة، فإن اليمنيين يشهدون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث إن ما يقرب من 80 بالمئة من إجمالي السكان -أي 24.1 مليون إنسان- بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)