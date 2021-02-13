عمار الحكيم: يجب إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية واعتماد لغة الحوار

دعا زعيم تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم، إلى بلورة عقد سياسي واجتماعي جديد بإزالة التراكمات والمخاوف الاجتماعية وتوسيع دائرة المشاركة السياسية.

وقال الحكيم اليوم السبت، إنه "لا يمكن القبول بتقسيم العراق إلى كانتونات، والدولة ليست حكرا على أحد"، داعيا "جميع قوى الاعتدال والدولة إلى تحالفات عابرة للمكونات وتصنع معادلة النجاح"، وفق موقع "السومرية" العراقي.

ورأى الحكيم أن "الانتخابات المبكرة يجب أن تطمئن الجميع، لكننا نلاحظ ضعفا في إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برغم دعمنا".

زعيم تيار الحكمة الوطني جدد أيضا الدعوة "إقليميا ودوليا إلى إبعاد العراق عن الصراعات وإلى اعتماد لغة الحوار، فشعوب المنطقة تتطلع لحكمة القادة"، داعياً في سياق آخر إلى "فتح حوار إسلامي وصريح بين إيران وبين الدولة العربيّة الشقيقة كافة وفي مقدمتها السعودية، بما يخدم أمن المنطقة".

وأضاف: "إنَّ ساحتنا السياسيةَ بحاجة الى تنظيم حدود وأطر واضحةٍ تفصل بين الفوضى وبين التعدد، بين التنافس والتخاصم، بين الاختلاف والخلاف ، بين الدولة واللادولة، بين المسموح واللامسموح".

وتابع: "آن الأوان ان نتفق على بناء دولةٍ واحدة وأمة واحدة ومصالح موحدة عليا، وهويةٍ وطنيةٍ جامعة ، نقوى في ظلها جميعا وننعم بالاستقرار والأزدهار والاحترام".