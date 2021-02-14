مسؤول كويتي: يجب تطعيم طلبة الكليات الطبية ضمن الفئات الأولى بلقاح كورونا

طالب نائب مدير جامعة الكويت لمركز العلوم الطبية الدكتور عادل الحنيان، باعتبار طلبة الكليات الطبية ضمن من الفئات ذات الأولوية في ضرورة تلقي لقاح كورونا.

ووفقا لصحيفة "القبس"، وجه الحنيان، طلبا لوزارة الصحة الكويتية، بضرورة تطعيم الطلبة الإكلينيكيين في الكليات الطبية بلقاح كوفيد-19.

وأوضح أن "هؤلاء الطلبة دائما يتواجدون في المستشفيات ويحتكون بشكل مباشر مع المرضى".

ودعا الحنيان في خطاب وجهه إلى وكيل وزارة الصحة، الدكتور مصطفى رضا، إلى ضرورة اعتبار الطلبة الإكلينيكيين، في كل من كليات الطب، والصيدلة، وطب الاسنان، والعلوم الطبية المساعدة والصحة العامة، من الفئات ذات الأولوية في ضرورة تلقي لقاح كورونا".

وأشار إلى أن "تطعيم طلبة الكليات الطبية يعتبر أولوية دعماً لجهودهم المتواصلة إلى جانب الطواقم الطبية في المستشفيات".

وفي وقت سابق، رفعت الأجهزة الطبية في الكويت أقصى درجات التأهب والاستنفار، وذلك نتيجة ارتفاع معدلات دخول العناية المركزة بنسبة 100% نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، محذرة من الأمور بهذا التصاعد معرضة لتكون خارج نطاق السيطرة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 حتى أمس السبت قد بلغ 176903 حالة و998 وفاة.