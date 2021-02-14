3 توجيهات من الرئيس المصري بشأن استكمال العام الدراسى الحالى

أعطى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، توجيهات جديدة بشأن استكمال العام الدراسى الحالى، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، وجه السيسي بمنح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالى أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.

ووجه أيضا بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس.

كما وجه أيضا بتطوير نظام امتحانات الطلاب في الخارج على نحو يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائل الحديثة في إجراء الامتحانات للتيسير على أبناء الجاليات المصرية في الخارج من خلال التوسع في الميكنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

من جانبه، عرض وزير التعليم طارق شوقي إجراءات استئناف العام الدراسي الحالي بالمدارس.

وأشار إلى أن مصر كانت من أفضل الدول على مستوى العالم، بشهادة المؤسسات التعليمية الدولية، في التعامل مع جائحة كورونا منذ بدايتها فيما يتعلق بالقطاع التعليمي.