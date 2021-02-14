السودان... تأييد إعدام 29 من المخابرات في قضية تعذيب وقتل ناشط مدني

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سونا) إن المحكمة أيدت الحكم الصادر بحق المدانين في قتل المعلم والناشط السياسي أحمد الخير.

كما قضت المحكمة بتبرئة 5 متهمين في القضية، وسجن 4 آخرين، سنتين لكل واحد منهم.

وبذلك تم استنفاد كافة درجات التقاضي على الحكم الصادر من المحكمة، ليصبح حكما نهائيا.

وكانت المحكمة الجنائية الخاصة بالقسم الأوسط بأمدرمان، قد قضت في 30 ديسمبر/كانون الأول 2019، بالإعدام شنقًا على 29 من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني فى قضية قتل أحمد الخير، جراء التعذيب بمعتقلات الجهاز إبان اندلاع احتجاجات ديسمبر 2018، وسجن اثنين لمدة 3 سنوات، وتبرئة 7 آخرين.

وكان أبو الخير معارضا للنظام السابق، واعتقل من منزله ببلدة خشم القربة شرقي البلاد في 27 يناير/كانون الثاني 2019 واقتيد إلى أحد مقرات الأمن، حيث تعرض لضرب مبرح وتعذيب وحشي خلال فترة توقيفه.