الرئيس العراقي: هجوم أربيل يمثل تصعيدا خطيرا وعملا إجراميا

علق الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الاثنين، على سقوط جرحى بعد إطلاق عدد من الصواريخ على مدينة أربيل وضواحيها.

وقال الرئيس العراقي، في تغريدة على موقع "تويتر"، "استهداف أربيل الذي أوقع ضحايا، يُمثل تصعيد خطير وعمل إرهابي إجرامي يستهدف الجهود الوطنية لحماية امن البلاد وسلامة المواطنين".

وأضاف، "لا خيار لنا إلا تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى الإرهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى".

واختتم، أنها "معركة الدولة والسيادة ضد الإرهاب والخارجين عن القانون".

وفي ذات الصدد، قال رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، "نطالب بمعاقبة من يتعدى على أمن الوطن والمواطن.. هذا العمل الإجرامي يمثل تصعيدا واستهدافا لأمن البلاد".

واختتم، "نطالب بمعاقبة من يتعدى على أمن الوطن والمواطن".

هذا وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، سقوط جرحى بإطلاق عدد من الصواريخ على مدينة أربيل وضواحيها.

وفي وقت سابق، مساء اليوم، نشرت وسائل إعلام أنباء عن إصابة جندي أمريكي في الهجوم على المدينة، لكن مصدرا في التحالف الدولي بالعراق نفى لـ"سبوتنيك" صحة المعلومة، وأكد "إلى الآن لم تتأكد المعلومة".

إستهداف أربيل الذي اوقع ضحايا، يُمثل تصعيد خطير وعمل إرهابي اجرامي يستهدف الجهود الوطنية لحماية امن البلاد وسلامة المواطنين.لا خيار لنا إلا تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى الارهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى.



انها معركة الدولة والسيادة ضد الارهاب والخارجين عن القانون. — Barham Salih (@BarhamSalih) February 15, 2021

وفي سياق متصل وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بشأن استهداف مطار أربيل، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أن "القائد العام للقوات المسلحة، وجه بتشكل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء الإثنين، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.