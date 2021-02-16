إياد علاوي يتحدث عن "رسالة سوداء" وراء استهداف أربيل

علق رئيس الوزراء العراقي الأسبق، رئيس ائتلاف "الوطنية"، إياد علاوي، على استهداف مطار أربيل ومحيطه في إقليم كردستان العراق بهجوم صاروخي.

وقال علاوي في تغريدة بحسابه على "تويتر" اليوم الثلاثاء، إن "تكرار الاستهداف الغاشم لأربيل رسالة سوداء أخرى تؤكد حجم التدخل الخارجي الذي يعصف بالعراق من جانب، وعجز السلطات عن حسم ملف السلاح المنفلت".

وأضاف "نتمنى أن نرى هذه المرة أفعالاً حقيقية إزاء هذا العمل الإجرامي لا أن نكتفي بالإعلان عن تشكيل لجان التحقيق، فقد سئمنا التصريحات الإعلامية".

تكرار الاستهداف الغاشم لـ #اربيل رسالة سوداء اخرى تؤكد حجم التدخل الخارجي الذي يعصف بالعراق من جانب، وعجز السلطات عن حسم ملف السلاح المنفلت .

نتمنى ان نرى هذه المرة افعالاً حقيقية ازاء هذا العمل الاجرامي لا ان نكتفي بالاعلان عن تشكيل لجان التحقيق، فقد سئمنا التصريحات الاعلامية . — Ayad Allawi (@AyadAllawi) February 16, 2021

وفي وقت سابق اليوم، وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة بشأن استهداف مطار أربيل.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) نقلا عن بيان لخلية الإعلام الأمني بأن القائد العام للقوات المسلحة، وجه بتشكل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق.

وأوضحت أن التحقيق يهدف "إلى معرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء الاثنين، مما أدى الى إصابة عدد من الأشخاص".

وكانت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، قد أعلنت سقوط جرحى بإطلاق عدد من الصواريخ على مدينة أربيل وضواحيها.

وفي وقت سابق، مساء الاثنين، أفادت تقارير إعلامية بإصابة جندي أمريكي في الهجوم على المدينة، لكن مصدرا في التحالف الدولي في العراق نفى لـ"سبوتنيك" صحة المعلومة، وقال "إلى الآن لم تتأكد المعلومة".