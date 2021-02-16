السيسي يحذر من إنجاب أكثر من طفلين: "نحتاح تريليون دولار لمواجهة الزيادة"

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، إن مصر لم تصل حتى الآن لمعدلات خفض الزيادة السكانية المنشودة.

جاء ذلك خلال افتتاح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، ضمن عدد من المشروعات التي تم افتتاحها في القطاع الصحي، بحسب موقع الأهرام الحكومي.

وأوضح السيسي أن معدل نمو السكان يجب أن يتناسب مع الموارد المتاحة للدولة، لافتا إلى أن الزيادة السكانية تؤثر بشكل سلبي في كل القطاعات.

وأضاف أن الأحوال المعيشية لا تشهد تحسنا، "ونحتاج إلى تريليون دولار لتتناسب مع الزيادة السكانية".

وقال "لو أنا 100 مليون النهاردا، أنا بقولكم الرقم المناسب للـ100 مليون هو تريليون دولار يعني 16 تريليون جنيه، دا الرقم الذي يتناسب مع عدد سكاننا، لو الرقم دا مش موجود، يبقى لازم تعرفوا أن دا سيؤثر على كل القطاعات بشكل سلبي، ولن تجدوا ما تتمنوه".

وشدد على أن التعريف بخطورة النمو السكاني مهم جدا لكل الأسرة المصرية في الريف والحضر، مؤكدا أن "أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا".