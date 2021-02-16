السعودية: منحنى إصابات كورونا أقل مما كان عليه

قالت وزارة الصحة السعودية إن منحنى الإصابات بفيروس كورونا أصبح أقل مما كان عليه.

وقال متحدث الوزارة، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا في البلاد إن الإصابات أصبحت أقل.

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متحدث #وزارة_الصحة: تسارع منحنى الإصابات المؤكدة أصبح أقل مما كان عليه، ولكن هذا الأمر لا يعني الاطمئنان ويجب علينا بذل الجهود بالتقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى نشهد آثارًا إيجابية بإذن الله. #نعود_بحذر#واس_عام — واس العام (@SPAregions) February 16, 2021

وتابع أن هذا الأمر لا يعني الاطمئنان ويجب التقيد بالإجراءات.

وأشار إلى أن التقيد بالإجراءات سيؤدي في النهاية إلى "آثار إيجابية".

متحدث #وزارة_الصحة: كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة والمصابون بسمنة مفرطة، نوصيهم بالمبادرة للتسجيل لأخذ اللقاح. #نعود_بحذر#واس_عام — واس العام (@SPAregions) February 16, 2021

وقال المتحدث إن اللقاحات ستكون مجانية للجميع، وستكون في مناطق كثيرة، وبسرعة أعلى.

وتابع أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة "نوصيهم بالمبادرة لأخذ اللقاح".

ولدى السعودية إجراءات احترازية مطبقة على جميع الأماكن العامة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، فيما تتواصل جهود تلقيح السكان بلقاحات فايزر منذ نهاية العام الماضي، وقد تلقى الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان اللقاح على الهواء.