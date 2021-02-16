23 قتيلا والجيش اليمني يستعيد مواقع... تفاصيل اليوم العاشر من الحرب في مأرب

سقط اليوم الثلاثاء، 23 قتيلاً، في معارك متواصلة لليوم العاشر على التوالي بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، وجماعة أنصار الله في محافظة مأرِب، وتمكن خلالها الجيش من السيطرة على مناطق عدة غربي المحافظة.

القاهرة– سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني، لوكالة "سبوتنيك" إن "الجيش اليمني والقبائل الموالية له نفذوا هجومًا على مواقع سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" خلال الـ 48 ساعة الماضية، غربي قرية الزور شرقي مديرية صِرواح غربي مأرِب".

وأشار إلى أن هجوم الجيش اليمني الذي سانده طيران التحالف العربي بشن غارات على نقاط تمركز وتحركات لمقاتلي "أنصار الله" تكلل بالسيطرة على مواقع عدة.

ولفت إلى تحقيق مقاتلي "أنصار الله" بالتزامن تقدماً شرق قرية الزور في مسعى للوصول إلى البلق القبلي القريب من سد مأرب الذي يبعد عن مدينة مأرب نحو 14 كيلومترا.

وبحسب المصدر، أوقعت المعارك 13 قتيلاً من الجيش اليمني والقبليين الموالين له، في حين قُتل 10 من "أنصار الله"، فيما سقط عشرات الجرحى من الجانبين.

في السياق، أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر حسابه على تويتر، مقتل 8 من جماعة "أنصار الله" بينهم قيادي ميداني، وإصابة 4 آخرين، في كمين محكم نصبه الجيش في محزام ماس شمال غربي مأرِب.

ويأتي الكمين غداة عملية مماثلة نفذها الجيش اليمني لمجاميع من "أنصار الله" في محزام ماس شرق معسكر ماس في جبهة الجِدعان، أسفرت عن مصرع 23 عنصرا من الجماعة وإصابة العشرات منها، حسب وزارة الدفاع اليمنية.

وأمس الاثنين، حققت جماعة "أنصار الله"، مكاسب ميدانية شرقي مديرية صِرواح غربي مأرِب، إذ تقدم مقاتلوها إلى قرية الزور المحاذية للطلعة الحمراء الاستراتيجية، بعد سيطرتهم على مرتفعات ومواقع للجيش اليمني في الجهة الغربية منها، اثر معارك أوقعت 18 قتيلاً من الجانبين، بينهم قائد اللواء 203 مشاة ميكا في الجيش العميد محمد العسودي، حسب ما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".